ППО знешкодила 3 російські керовані авіаракети та 123 безпілотники

Російські війська вночі запустили по території України три керовані авіаракети та 134 дрони. Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків у 4 місцях.
Про це розповіли у Повітряних силах.
«У ніч на 13 липня (з 18:00 12 липня) противник атакував 3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ АР Крим та 134 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим», – зазначили там.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряна оборона збила та подавила 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 123 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Крім того, вранці ворог завдав повторного авіаційного удару по Одещині. Результати бойової роботи та наслідки атаки уточнюються.
Станом на ранок 13 липня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.