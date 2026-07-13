ППО знешкодила 3 російські керовані авіаракети та 123 безпілотники

Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків у 4 місцях.

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Російські війська вночі запустили по території України три керовані авіаракети та 134 дрони. Зафіксовано влучання 6 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків у 4 місцях.

Про це розповіли у Повітряних силах.

«У ніч на 13 липня (з 18:00 12 липня) противник атакував 3 керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору ТОТ АР Крим та 134 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим», – зазначили там.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряна оборона збила та подавила 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 123 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили

Крім того, вранці ворог завдав повторного авіаційного удару по Одещині. Результати бойової роботи та наслідки атаки уточнюються.

Станом на ранок 13 липня атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.