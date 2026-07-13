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Унаслідок ворожого обстрілу мікрорайону Корабел у Херсоні загинула 77-річна жителька.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Жінка отримала травми, несумісні з життям.

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Також до однієї з херсонських лікарень доправлено 23-річну дівчину, яка постраждала внаслідок атаки ворожого безпілотника близько 08:00 у Корабельному районі.

У потерпілої – контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Медики надають їй необхідну допомогу.

До лікарні доставлено 47-річного чоловіка, який постраждав внаслідок дронової атаки у Корабельному районі.

Його госпіталізували з мінно-вибуховою травмою, переломами та уламковими пораненнями. Наразі медики надають йому необхідну допомогу.