Унаслідок ворожого обстрілу мікрорайону Корабел у Херсоні загинула 77-річна жителька.
Про це повідомили у Херсонській МВА.
Жінка отримала травми, несумісні з життям.
Також до однієї з херсонських лікарень доправлено 23-річну дівчину, яка постраждала внаслідок атаки ворожого безпілотника близько 08:00 у Корабельному районі.
У потерпілої – контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. Медики надають їй необхідну допомогу.
До лікарні доставлено 47-річного чоловіка, який постраждав внаслідок дронової атаки у Корабельному районі.
Його госпіталізували з мінно-вибуховою травмою, переломами та уламковими пораненнями. Наразі медики надають йому необхідну допомогу.
- Протягом доби Росія поранила в Херсонській області 18 людей. Ворог атакував дронами й артилерією. За інформацією обласної прокуратури, учора одна людина загинула – внаслідок удару по Нововоронцовці. Жертвою є жінка 68 років. Також нині з'явилася інформація про вбиту 11 липня мешканку Херсона. .