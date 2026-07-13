Сили оборони ліквідували 1600 окупантів та 4 засоби ППО ворога

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.26 орієнтовно склали:

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1600 солдатів, 5 танків, 3 бойові броньовані машини, 58 артилерійських систем, РСЗВ, 4 засоби ППО, 11 НРК, 494 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 5 одиниць спецтехніки.

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Від початку повномасштабного вторгнення втрати військ РФ склали близько 1 420 690 осіб.

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