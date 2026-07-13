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Сили оборони ліквідували 1600 окупантів та 4 засоби ППО ворога

Від початку повномасштабного вторгнення втрати військ РФ склали близько 1 420 690 осіб.

Сили оборони ліквідували 1600 окупантів та 4 засоби ППО ворога
Війна в Україні
Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби російська армія втратила 1600 солдатів, 5 танків, 3 бойові броньовані машини, 58 артилерійських систем, РСЗВ, 4 засоби ППО, 11 НРК, 494 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 5 одиниць спецтехніки. 

Про це йдеться у звіті Генштабу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.07.26 орієнтовно склали:

  • особового складу  – близько 1 420 690 (+1 600) осіб.
  • танків – 12 125 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 24 931 (+3) од.
  • артилерійських систем – 45 865 (+58) од.
  • РСЗВ  – 1 929 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 489 (+4) од.
  • літаків – 437 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 894 (+11) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 405 693 (+1 734) од.
  • крилаті ракети – 4 896 (+7) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 119 532 (+494) од.
  • спеціальна техніка – 4 412 (+5) од.

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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