На тимчасово окупованій території Луганської області масштабні перебої з електропостачанням зафіксовані у Сватівському, Старобільському та Кремінському районах, а також на околицях Лисичанська.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Олексій Харченко.

За його словами, місцеві жителі пов'язують регулярні відключення світла з нездатністю російських окупаційних адміністрацій підтримувати роботу захопленої енергосистеми та критичним зношенням обладнання.

"Нестабільна напруга в електромережах призводить до ефекту доміно: у багатьох населених пунктах уже виникли супутні проблеми із водопостачанням та забезпеченням звʼязку", - зазначив Харченко.

Він також повідомив про загострення паливної кризи. За його даними, бензин марок А-92 та А-95 наразі відпускають лише юридичним особам за безготівковим розрахунком, тоді як для населення діє ліміт - до 20 літрів у бак автомобіля, а продаж пального в каністри заборонений.

За словами Харченка, місцеві жителі також скаржаться на подорожчання пального, що може призвести до подорожчання інших товарів.