​Японські компоненти у російській зброї: проблема прямих поставок чи вразливість глобальних ланцюгів постачання?

На перший погляд ця теза може сприйматися як свідчення того, що японські компанії відіграють помітну роль у забезпеченні російського військово-промислового комплексу. Однак така інтерпретація потребує суттєвого уточнення.

Нещодавня заява уповноваженого Президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка про те, що майже 90% російських крилатих і балістичних ракет, а також безпілотників містять компоненти японського виробництва, привернула значну увагу в українському та японському інформаційному просторі. За повідомленням Kyodo News, йдеться про компоненти, вироблені японськими компаніями, які були виявлені у російських ракетах і дронах, що застосовуються проти України.

Фото: Kydo News

Ключове питання полягає не лише в тому, чи були японські компоненти знайдені у російській зброї. Відкриті українські бази та розслідування справді підтверджують присутність продукції японського походження в різних зразках російських ракет і безпілотників. Проблема полягає в іншому: чи йдеться про прямі поставки з Японії до Росії, про свідоме постачання японськими компаніями товарів для військового використання, чи про складні схеми реекспорту, паралельного імпорту та закупівель через треті країни. Саме це розмежування є принциповим для коректного аналізу.

Теза про те, що “90% російських ракет і дронів містять японські компоненти”, не потребує штучного пом’якшення. Якщо ці дані коректні, вони справді свідчать про масштабну присутність японської електроніки у російському озброєнні. Проте сама цифра відповідає насамперед на питання, що було знайдено всередині ракет і безпілотників, але не відповідає на питання, як ці компоненти туди потрапили. Наявність японської деталі у російській зброї є доказом використання продукції японського походження, але не автоматичним доказом прямого експорту з Японії, порушення санкцій виробником або свідомої співпраці з російським військово-промисловим комплексом (ВПК).

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Це не применшує самої проблеми. Навпаки, воно дозволяє точніше її сформулювати. Російський ВПК залежить від іноземної електроніки, зокрема від компонентів, вироблених у країнах, які офіційно підтримують санкційний режим проти Росії. Японія в цьому сенсі не є винятком. Вона є однією з провідних держав у виробництві промислової, автомобільної, телекомунікаційної та споживчої електроніки. Саме такі компоненти часто мають подвійне призначення і їх можуть використовувати як у цивільних пристроях, так і у військових системах.

Фото: united24media.com ГУР України оприлюднило технічний аналіз нової російської крилатої ракети S8000 «Бандероль» виявивши низку компонентів іноземного виробництва, використаних у її конструкції.

У відкритій базі української розвідки War & Sanctions, де документуються іноземні компоненти, знайдені у російському озброєнні, станом на 25 травня 2026 року було зібрано дані про 5816 компонентів у 202 зразках озброєння. Серед японських виробників у цій базі фігурують Murata, Renesas, Toshiba, ROHM, NEC, TDK, Epson, Rubycon, Nichicon, Sony, Panasonic, Omron, Hirose Electric, Fujitsu, Canon, ICOM та інші компанії. Цей перелік важливий передусім як ілюстрація ширшої проблеми: російська зброя містить значну кількість масової електроніки цивільного або промислового походження.

Проте поява назви виробника в такій базі не є автоматичним доказом того, що компанія напряму постачала продукцію Росії або знала про її кінцеве військове використання.Типи компонентів, які знаходять у російських ракетах і безпілотниках, також показують характер проблеми. Йдеться не переважно про спеціалізовані військові системи, а про електронні елементи, які широко використовуються в цивільному секторі: конденсатори, фільтри, оптопари, стабілізатори напруги, тактові буфери, MEMS-сенсори, інерціальні модулі, кварцові генератори, батареї, процесори та інші компоненти. Такі деталі можуть бути частиною автомобільної електроніки, промислового обладнання, телекомунікаційних систем, камер, дронів, блоків живлення або навігаційних пристроїв. Саме тому їхній контроль значно складніший, ніж контроль над очевидною військовою продукцією.

Японські компанії займають сильні позиції саме в цих сегментах. Murata відома пасивними компонентами, фільтрами, сенсорами та модулями. Renesas виробляє мікроконтролери, пам’ять, тактові та силові рішення. Toshiba і ROHM мають значну присутність у сфері напівпровідників, оптопар і силової електроніки. TDK, зокрема через InvenSense, пов’язана з MEMS- та IMU-сенсорами, які можуть використовуватися в навігаційних системах безпілотників. Rubycon і Nichicon є відомими виробниками конденсаторів.

Фото: ДСНС Уламки ракети Х-47 'Кинжал'

Відкриті приклади з українських баз демонструють, що японські компоненти зустрічаються в різних типах російської зброї. У ракетах Х-101 фігурують окремі компоненти Renesas. У системах, пов’язаних з ракетою Х-47М2 “Кинжал”, зокрема в електронних обчислювальних блоках, згадуються компоненти Toshiba, ROHM, NEC та Renesas. У безпілотниках типу Supercam і Mugin-5 Pro зустрічаються інерціальні або motion tracking-компоненти Murata і TDK. У “Герань-2” (Shahed-136) фігурують фільтри, оптопари, контролери та конденсатори японського походження. В розвідувальному БПЛА “Орлан-10”, за даними відкритих баз, також були виявлені окремі компоненти японських виробників. Ці приклади не вказують на один централізований канал постачання, але показують системну залежність Росії від глобального ринку електроніки.

Значна частина таких компонентів потрапляє до Росії через мережу посередників. Типовий маршрут може виглядати так: японський виробник продає компонент офіційному або незалежному дистриб’ютору; далі він перепродається трейдеру в Гонконзі, Китаї, Сінгапурі, Туреччині, Об’єднаних Арабських Еміратах або іншій юрисдикції; після цього компонент може пройти через компанію-прокладку і зрештою потрапити до російського імпортера або підприємства, пов’язаного з оборонною промисловістю. На першому етапі така операція може виглядати як легальна цивільна торгівля. На останньому етапі ця сама деталь може опинитися вже у блоці управління ракети або навігаційній системі безпілотника.

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Показовим є приклад російської компанії JSC CHIP AND DIP, яка фігурує в українських санкційних матеріалах як постачальник електронних компонентів для російських військових систем, зокрема для S8000 “Бандероль”. У цьому контексті згадуються компоненти Murata, TDK, Toshiba та інших міжнародних виробників. Цей та подібні йому кейси ілюструють головну проблему: між оригінальним виробником і кінцевим військовим використанням може існувати кілька рівнів перепродажу, реекспорту та посередництва. Для санкційної політики це означає, що фокус має бути спрямований не лише на країну походження компонента, а й на конкретні канали закупівлі.

Фото: ТАСС Під час презентації крилатої ракети S8000 «Бандероль» окупантів

Це не означає, що виробники можуть повністю усунутися від відповідальності. Великі компанії мають розвивати внутрішні системи перевірок, перевіряти ризикових дистриб’юторів, реагувати на появу своєї продукції у російській зброї та співпрацювати з урядами. Якщо певні компоненти регулярно фігурують у зразках російського озброєння, це має ставати підставою для додаткової перевірки дистриб’юторських мереж і каналів продажу. Водночас важливо розрізняти юридичну відповідальність виробника, відповідальність експортера, роль реекспортера та дії кінцевого російського споживача. Без такого розмежування аналіз легко перетворюється на політичне звинувачення, яке не дає практичного результату.

Варто також звернути увагу на реакцію самих японських компаній. За повідомленням Kyodo News, журналісти звернулися до 13 японських компаній, чиї компоненти були виявлені у російських ракетах і дронах. П’ять виробників заявили, що не можуть підтвердити походження деталей через обмеженість інформації; одна компанія припустила, що її продукцію могли перепрофілювати; ще одна повідомила, що ідентифікований компонент, імовірно, належить іншому виробнику. Така відповідь не знімає всі питання, але вона добре показує, наскільки складним є процес встановлення конкретного маршруту компонента після кількох етапів перепродажу.

Японія після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну приєдналася до санкційного тиску, обмежила експорт широкого спектра високотехнологічної продукції та координує свої дії з партнерами по G7. Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії прямо зазначає, що у відповідь на ситуацію навколо України були запроваджені експортні та імпортні заходи відповідно до Foreign Exchange and Foreign Trade Act. Важливо, що Токіо поступово почав застосовувати заходи не лише проти російських компаній, а й проти структур у третіх країнах, які можуть допомагати обходити санкції.

У червні 2024 року Японія вперше запровадила торговельні обмеження проти компаній, розташованих у Китаї, у зв’язку з підтримкою російської війни проти України; серед цілей також були компанії з Індії, Казахстану та Узбекистану. Reuters зазначав, що під обмеження потрапили, зокрема, гонконзька Asia Pacific Links Ltd, пов’язана з постачанням мікрочипів для російських дронів, і китайська Yilufa Electronics Limited.

Фото: Вікторія Найдьонова Безпілотник Герань-2 армії рф

Фото: Головне управління розвідки БпЛА «Герань-4»

У січні 2025 року японський уряд додатково схвалив санкції проти російських і неросійських структур, які, за твердженням уряду, допомагали Росії обходити обмеження; йшлося про експортні заборони щодо організацій у Росії, Гонконзі, материковому Китаї, Туреччині, Киргизстані, Таїланді, ОАЕ та Казахстані.

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Однак російські закупівельні мережі постійно адаптуються. Після закриття одного маршруту з’являється інший, а після санкціонування однієї компанії її функції може перебрати нова структура. Тому Японії доцільно посилювати не лише формальні експортні обмеження, а й більш точковий контроль за високоризиковими категоріями електроніки.

Практичними кроками можуть бути створення переліку компонентів, які найчастіше знаходять у російських ракетах і безпілотниках; посилені перевірки кінцевого споживача для відповідних товарів; вимоги до дистриб’юторів щодо заборони реекспорту до Росії та Білорусі; регулярний аудит дистриб’юторських мереж; а також санкції проти компаній-посередників у третіх країнах. Особливо важливим є контроль не тільки за назвами компаній, а й за конкретними партіями продукції, маркуванням, датами виробництва, митними кодами та маршрутами поставок.

Україна зі свого боку також може зробити цей процес ефективнішим. Загальні політичні заяви створюють необхідний тиск, але для японської бюрократичної та корпоративної системи критично важливими є технічні докази. Йдеться про фотографії плат, серійні номери, маркування компонентів, тип озброєння, місце виявлення, можливу дату виробництва, інформацію про посередників і маршрути поставок. Чим повніший технічний пакет передається японській стороні, тим складніше компаніям і державним органам обмежитися відповіддю про “недостатність інформації”. Такий підхід також дозволяє змістити акцент із загальних звинувачень на конкретні канали обходу санкцій.

Фото: Вікторія Найдьонова безпілотники 'Гербера' і 'Пародія'

У цій історії справді існує ризик маніпулятивного прочитання, але не тому, що сама проблема вигадана. Вона реальна і має безпосереднє значення для української безпеки. Маніпуляція виникає тоді, коли складна санкційна проблема подається як проста історія про прямі поставки. Насправді йдеться про значно ширше явище: Росія використовує глобалізований ринок цивільної електроніки для підтримки власного військово-промислового комплексу. Компоненти, створені для автомобілів, промислових систем, камер, телекомунікацій або побутової техніки, після кількох перепродажів можуть опинятися у ракетах і безпілотниках.

Отже, проблема полягає в тому, що навіть країни, які підтримують Україну і запроваджують санкції проти Росії, не завжди мають достатній контроль над подальшим рухом власної цивільної електроніки після її виходу на світовий ринок. Саме цю прогалину системно використовує російський ВПК.

Для Японії це питання не лише репутації, а й економічної безпеки. Якщо компоненти японського виробництва регулярно виявляються у зброї держави-агресора, це означає, що в глобальних ланцюгах постачання існують вразливості, які потребують закриття. Для України це також практичний напрям роботи: кожен перекритий канал постачання може означати менше можливостей для виробництва російських ракет і безпілотників. Відповідь має бути системною, а саме має відбуватися ширша комунікація між сторонами щодо точніших даних, впроваджуватися жорсткіший контроль посередників, посилена взаємодія з виробниками та регулярна координація між Україною, Японією та партнерами по G7.

Росія сьогодні використовує не лише власний військово-промисловий потенціал, а й слабкі місця глобального ринку технологій подвійного призначення. Завдання санкційної політики полягає в тому, щоб зробити доступ Росії до критично важливої іноземної електроніки дорожчим, повільнішим і менш передбачуваним. Саме в цьому напрямку має розвиватися подальша співпраця України з Японією та іншими технологічно розвиненими партнерами.