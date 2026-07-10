ABC News: технічні переговори між Іраном та США щодо ядерних питань тривають

Технічні переговори між Іраном та США тривають, повідомляє ABC News із посиланням на американського чиновника.
США та Іран продовжують вести технічні переговори з ядерних питань, заявив у четвер американський чиновник після двох днів ударів у відповідь по Тегерану цього тижня.
«Сполучені Штати, як і раніше, прагнуть знайти вирішення, і технічні переговори тривають. Іран ніколи не зможе володіти ядерною зброєю», – сказав чиновник.
60-денне припинення вогню та меморандум про взаєморозуміння, додав чиновник, «ґрунтуються на виконанні», а дії Ірану «являють собою невиконання зобов’язань на неприйнятному рівні».
«Напади Ірану на ці невинні судна є актами тероризму», – додав чиновник.
- У червні США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння щодо продовження режиму припинення вогню ще на 60 днів і початок переговорів щодо іранської ядерної програми.
- США погодилися зняти блокаду іранських портів, а Тегеран – забезпечити відкриття Ормузької протоки. Однак обидві сторони звинувачують одна одну у порушенні домовленостей.
- Останнє загострення розпочалося після того, як Іран у понеділок і вівторок атакував кілька суден в Ормузькій протоці. Хоча минулого місяця Тегеран погодився знову відкрити цей стратегічно важливий морський шлях, іранська влада висловлює невдоволення тим, що Вашингтон рекомендує суднам проходити ближче до узбережжя Оману, що зменшує контроль Ірану над одним із найважливіших морських вузлів світу.