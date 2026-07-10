ABC News: технічні переговори між Іраном та США щодо ядерних питань тривають

Американський чиновник заявив, що Іран ніколи не зможе володіти ядерною зброєю.

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Технічні переговори між Іраном та США тривають, повідомляє ABC News із посиланням на американського чиновника.

США та Іран продовжують вести технічні переговори з ядерних питань, заявив у четвер американський чиновник після двох днів ударів у відповідь по Тегерану цього тижня.

«Сполучені Штати, як і раніше, прагнуть знайти вирішення, і технічні переговори тривають. Іран ніколи не зможе володіти ядерною зброєю», – сказав чиновник.

60-денне припинення вогню та меморандум про взаєморозуміння, додав чиновник, «ґрунтуються на виконанні», а дії Ірану «являють собою невиконання зобов’язань на неприйнятному рівні».

«Напади Ірану на ці невинні судна є актами тероризму», – додав чиновник.