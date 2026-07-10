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США заявили про 90 уражених військових цілей Ірану, Тегеран говорить про 14 жертв

Іран знову відповідає обстрілами інших держав у Перській затоці.

США заявили про 90 уражених військових цілей Ірану, Тегеран говорить про 14 жертв
Війна на Близькому Сході
Фото: EPA

Військове командування Сполучених Штатів відзвітувало про ураження 90 військових цілей Ірану, деякі з яких розташовані поблизу Ормузької протоки.

Як пише BBC, у Тегерані звинувачують США в обстрілі об'єктів, розташованих небезпечно близько до атомної електростанції у Бушехрі. Міністерство охорони здоров'я іранського режиму стверджує, що жертвами американських атак стали за останні два дні 14 людей, ще 78 громадян поранені.

Бахрейн, Кувейт і Катар повідомили про нові атаки Ірану в бік їхньої території. Також цілі були зафіксовані у бік Іраку і Йорданії. Тегеран стверджує, що б'є по "американських активах" у цих державах у відповідь на "воєнні злочини" США.

Президент США Дональд Трамп напередодні, попри слова про фактичне завершення перемир'я і звинувачення на адресу керівництва Ірану у божевіллі, запевняв, що нової великої війни на Близькому Сході він не передбачає.

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