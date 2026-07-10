Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Кабмін змінив терміни дії водійських посвідчень
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
У Вишневому висока загроза повторної детонації, місцева влада організовує евакуацію
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Як українська церква очищується від російських святих
Як українська церква очищується від російських святих
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Командир 1 ОШП Дмитро (Перун) Філатов: «Нам пропонують: або бери тих, хто нікому не треба, або нікого не бери»
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
СБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ВідеоСБУ заявила, що співробітник ГУР зізнався у вбивстві жінки, підозрюваної у замаху на бізнесмена Єрмолаєва у Монако
ГоловнаСвіт

У США вісім людей отримали звинувачення у підготовці теракту на день народження Трампа

Шоу змішаних єдиноборств, яке президент влаштував у Білому домі, мало зазнати атаки дронами.

У США вісім людей отримали звинувачення у підготовці теракту на день народження Трампа
Вечір ММА у Білому домі 14 червня
Фото: Guardian

Департамент юстиції Сполучених Штатів висунув офіційні звинувачення на адресу восьми людей у підготовці нападу на Білий дім 14 червня, коли на галявині перед резиденцією президента відбувався вечір MMA-поєдинків.

Як пише The Guardian, зловмисники нібито ще у травні розпочали планування змішаної дроново-наземної операції, під час якої збиралися завдати удару по гостях та організаторах заходу, включно з Дональдом Трампом, БПЛА з вибухівкою, а потім розстріляти з рушниць тих, хто почав би втікати.

Про підготовку замаху на главу держави та його оточення спецслужби США дізналися за чотири дні до самої події. Нападу вдалося запобігти, усіх причетних затримали. Вони виявилися уродженцями різних штатів - Огайо, Небраски, Міссурі, Каліфорнії, Вашингтону, Західної Вірджинії.

14 травня Дональд Трамп відзначав свій 80-ий день народження. На честь ювілею республіканця, а також до 250-річчя США його друг і президент промоушену UFC Дейна Вайт організував на території Білого дому вечір змішаних єдиноборств.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies