У США вісім людей отримали звинувачення у підготовці теракту на день народження Трампа

Департамент юстиції Сполучених Штатів висунув офіційні звинувачення на адресу восьми людей у підготовці нападу на Білий дім 14 червня, коли на галявині перед резиденцією президента відбувався вечір MMA-поєдинків.

Як пише The Guardian, зловмисники нібито ще у травні розпочали планування змішаної дроново-наземної операції, під час якої збиралися завдати удару по гостях та організаторах заходу, включно з Дональдом Трампом, БПЛА з вибухівкою, а потім розстріляти з рушниць тих, хто почав би втікати.

Про підготовку замаху на главу держави та його оточення спецслужби США дізналися за чотири дні до самої події. Нападу вдалося запобігти, усіх причетних затримали. Вони виявилися уродженцями різних штатів - Огайо, Небраски, Міссурі, Каліфорнії, Вашингтону, Західної Вірджинії.

14 травня Дональд Трамп відзначав свій 80-ий день народження. На честь ювілею республіканця, а також до 250-річчя США його друг і президент промоушену UFC Дейна Вайт організував на території Білого дому вечір змішаних єдиноборств.