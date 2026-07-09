В Малі атакували конвой, що перевозив російських бойовиків

За даними джерел, у конвої було понад 200 російських та понад 100 малійських солдатів.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

На півночі Малі атакували конвой, що перевозив малійських солдатів та бійців російського воєнізованого Африканського корпусу.

Про це пише Reuters, посилаючись на три джерела в службах безпеки та речника озброєного угруповання.

Одне з джерел повідомило, що конвой перевозив понад 200 російських бійців та понад 100 малійських солдатів. За словами тієї ж особи, на початку цього тижня подібний напад було завдано по іншому військового конвою, що прямував на північ.

Конвой прямував до північного міста Анефіс, де тривають бої. Речник FLA взяв на себе відповідальність за напад.

Африканський корпус підтримує військових Малі в боротьбі з повстанцями , які переслідують цю західноафриканську країну з 2012 року.