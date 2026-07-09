Зеленський: зросла кількість країн, які відкрито хочуть бачити Україну в НАТО

Альянс визнає, що Україна може посилити його обороноздатність.

За результатами саміту НАТО в Анкарі президент України Володимир Зеленський повідомив, що зросла кількість країн, які готові бачити Україну членом Альянсу. Про це він сказав в аудіокоментарі журналістам у чаті ОП.

За його словами, лідери країн підкреслюють, що український оборонно-промисловий комплекс уже на рівні НАТО і є одним з найкращих. А також вони поважають українську армію і технологічні компанії.

«НАТО визнає, що обороноздатність з Україною буде тільки вигравати», – сказав він.

Президент вважає, що Альянс хотів би посилилися Україною, але питання вступу – це роки, а не місяці.

Також в межах саміту йшлося про роль Китаю. Цю тему обговорювали з Дональдом Трампом. Президент повідомив, що Китай чітко дав зрозуміти Росії, що про застосування нею ядерної зброї йтися не може.