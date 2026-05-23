Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
«Де ще в Європі можна знайти 110 бригад?»: міністр оборони Швеції заявив про підтримку вступу України до НАТО

Пол Йонсон назвав Україну майбутнім безпековим активом для Європи.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна має отримати перспективу вступу до НАТО, оскільки її армія та оборонна промисловість можуть посилити Альянс, передає Politico

Виступаючи на форумі GLOBSEC Forum у Празі, Йонсон наголосив, що Швеція підтримує майбутнє членство України як у НАТО, так і в Євросоюзі.

За його словами, всі європейські країни повинні мати право вступити до НАТО, якщо відповідають вимогам Альянсу. Він також заявив, що жодна країна не повинна мати права вето на вступ України.

Міністр визнав, що всередині НАТО немає єдиної позиції щодо українського членства. Частина союзників підтримує збереження «відкритих дверей» для Києва, тоді як інші побоюються загострення відносин із Росією або втягування Альянсу у війну.

Йонсон назвав Україну майбутнім безпековим активом для Європи. Він звернув увагу на масштаб української армії, бойовий досвід військових, розвиток військових технологій та можливості оборонної промисловості.

«Де ще в Європі можна знайти 110 бригад? Де ще можна знайти таку систему інновацій і такі виробничі потужності?» — сказав глава Міноборони Швеції.

Також він зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії український оборонний ринок став одним із найефективніших у Європі завдяки дерегуляції, приватизації та відкритій конкуренції, що дозволило швидко наростити виробництво зброї.

