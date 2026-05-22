У Швеції відбулася зустріч міністрів країн НАТО. Рубіо дав зрозуміти, що на саміті обговорюватимуть "розчарування" Трампа

У Швеції 22 травня відбулося засідання міністрів країн НАТО. Генсек Марко Рютте наголосив, що потрібно підтримувати Україну і забезпечувати її потреби за програмою Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), передає The Guardian.

Держсекретар США Марко Рубіо сказав, що прийдешній саміт лідерів країн Альянсу в Анкарі стане одним з найважливіших в історії. На зустрічі союзникам доведеться відреагувати на розчарування, яке відчув Дональд Трамп через реакцію на операцію проти Ірану.

Коментуючи рішення США направити ще 5000 військових до Польщі, Рубіо сказав, що Сполучені Штати й надалі мають глобальні зобов'язання, які вони повинні виконувати з точки зору розгортання сил, "і це постійно вимагає від нас перегляду місць дислокації військ".

"Це не каральний захід, це просто поточний процес, який був запланований заздалегідь", – зазначив він.

Рубіо повідомив, що існує широкий простір для співпраці з НАТО у сфері оборонно-промислового комплексу.