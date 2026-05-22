Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ГоловнаСвіт

Литва додала до чорних списків Шенгенської зони ще майже 600 російських солдатів

Заборона на в'їзд фізичних осіб до Литви діятиме протягом десяти років, а до країн Шенгенської зони – п'яти років.

Литва додала до чорних списків Шенгенської зони ще майже 600 російських солдатів
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

Литва додала до чорних списків Шенгенської зони ще майже 600 російських солдатів.

Про це пише LRT із посиланням на заяву Міграційного департаменту Литви.

Заборона на в'їзд фізичних осіб до Литви діятиме протягом десяти років, а до країн Шенгенської зони – п'яти років, але її можна продовжити, коли наближається кінець терміну дії.

Реклама

Ще в березні Литва додала до «чорного списку» 268 громадян Росії, які брали участь у прямих бойових діях проти України. Це означає, що загальна кількість осіб, проти яких застосовані санкції, наразі становить майже 900.

Згідно з чинною процедурою, що діє в Литві, заяви від громадян Росії та Білорусі як на національні, так і на шенгенські візи більше не приймаються, за винятком випадків, коли Міністерство закордонних справ Литви виступає посередником у розгляді заяви.

Естонія на початку цього року закликала країни ЄС запровадити скоординовану заборону на шенгенські візи для росіян.У березні спільний лист, адресований Європейській Комісії та Європейській Раді, підписаний главами держав та урядів Литви, Латвії, Естонії, Польщі, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Румунії, містить заклик до конкретних рішень, які можна було б впровадити на рівні ЄС.

Естонія стала першою країною ЄС, яка додала до Шенгенських списків понад тисячу імен російських бойовиків проти України.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies