Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони…
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
ГоловнаСвіт

CNN: весілля Дональда Трампа-молодшого пройде на Багамах і без присутності його батька

На весілля запросили лише найближчих родичів і друзів пари – загалом менше ніж 50 осіб.

CNN: весілля Дональда Трампа-молодшого пройде на Багамах і без присутності його батька
Дональд Трамп зі своїм сином Дональдом Трампом-молодшим
Фото: EPA/UPG

Старший син президента США Дональд Трамп-молодший цього вікенду одружиться зі світською левицею з Палм-Біч Беттіною Андерсон на невеликому острові на Багамах. 

Про це CNN повідомили два джерела, знайомі з планами пари.

За словами одного із співрозмовників, сам президент США Дональд Трамп не буде присутнім на церемонії. 

За словами джерел видання, список гостей навмисно зробили дуже коротким. На весілля запросили лише найближчих родичів і друзів пари – загалом менше ніж 50 осіб.

Сам президент ухилився від прямої відповіді на запитання про свою участь у церемонії під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті. 

«Він хотів би, щоб я приїхав, але це буде дуже маленька приватна церемонія, і я спробую бути. Зараз для мене не найкращий час. Усе через Іран та інші речі», – сказав Трамп журналістам.

Одне з джерел повідомило CNN, що участь американського лідера у весіллі давно не планувалася, зокрема через бажання пари провести максимально приватну церемонію. У публічному графіку президента також немає згадки про поїздку на весілля.

«Тут я не можу виграти. Якщо приїду – мене розкритикують. Якщо не приїду – теж розкритикують», – зазначив президент.

За словами джерел, Трамп-молодший та Андерсон сподівалися приховати деталі весілля від медіа, щоб захід залишався закритим і усамітненим. Це також мало зменшити ризики безпеки та дозволити гостям уникнути незручностей, пов’язаних із заходом за участю президента, який супроводжується посиленими заходами охорони.

Очікується, що на церемонії будуть присутні брати та сестри Трампа-молодшого.

Для Дональда Трампа-молодшого це буде другий шлюб. Раніше він був одружений із Ванессою Трамп протягом 12 років. Пара розлучилася у 2018 році. 

Раніше Трамп-молодший також був заручений із Кімберлі Гілфойл, нинішньою посолкою США в Греції та колишньою дружиною губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома. Їхні заручини тривали з 2020 до 2024 року.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies