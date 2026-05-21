Ізраїльському міністру нацбезпеки Ізраїлю на 5 років заборонили в’їзд до Польщі

Уже підписані відповідні документи, а інформацію внесено до польських баз даних.

Міністр національної безпеки Ізраїлю Ітамар Бен-Гвір
Фото: EPA/UPG

Ізраїльський міністр національної безпеки Ітамар Бен-Ґвір отримав п’ятирічну заборону на в’їзд до Польщі.

Як пише RMF24, про це у четвер повідомив міністр внутрішніх справ і адміністрації Польщі Марцін Кервінський.Причиною такого рішення стала поведінка Бен-Ґвіра, який на опублікованому відео насміхався із затриманих активістів Global Sumud Flotilla.

На оприлюдненому в середу цим політиком відео видно кілька десятків активістів, які стоять навколішки на землі, тоді як Бен-Ґвір розмахує ізраїльським прапором і кричить івритом: «Ласкаво просимо до Ізраїлю, тут керуємо ми».

Відео викликало критику з боку багатьох держав. Його засудило польське МЗС, а також зовнішньополітичні відомства Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.

«Ізраїльський міністр отримав п’ятирічну заборону на в’їзд до Польщі. Як ми й обіцяли, немає згоди на приниження польських громадян», – сказав Кервінський у відеозверненні, опублікованому в соцмережі X.

Він додав, що разом із міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським уже підписав відповідні документи, а інформацію внесено до польських баз даних.

За даними МЗС Польщі, це не перший подібний випадок за участі Бен-Ґвіра і не перше його рішення чи поведінка, які викликали широкий міжнародний резонанс.

Флотилія Global Sumud вирушила минулого тижня з турецького порту Мармарис у напрямку узбережжя сектора Гази з гуманітарною допомогою.

За даними організаторів, останніми днями Ізраїль перехопив 50 суден, які входили до складу конвою. На їхньому борту перебували 428 осіб, серед яких були й громадяни Польщі.

Затримані ізраїльською армією поляки вже залишили в’язницю та прямують до аеропорту в Туреччині.

