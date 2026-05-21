Помічниця генсека Альянсу: НАТО має перейти від слів до справ у підтримці України

НАТО і ЄС необхідно набагато агресивніше переймати український досвід воєнних інновацій та стрімкого розгортання оборонного виробництва в умовах війни.

Про це під час безпекового форуму GLOBSEC заявила помічниця генерального секретаря НАТО з питань оборонної промисловості, інновацій та озброєнь Тар’я Яаккола, передає Politico.

За її словами, українські фахівці вже активно передають свій унікальний бойовий досвід для навчання військових НАТО, проведення експериментів і тестування нових технологій. Яаккола підкреслила, що спроможність України масштабувати свій військово-промисловий комплекс під час повномасштабних бойових дій є головним уроком, який західні союзники мають ретельно вивчити.

Крім того, представниця НАТО закликала європейські уряди припинити обмежуватися політичною риторикою і зосередитися на реальних поставках зброї. Вона наголосила, що замість звичних розмов про «коаліцію охочих» Заходу пора трансформуватися у «коаліцію тих, хто діє».