В Угорщині планують обмежити термін повноважень прем’єра до восьми років

Це стосується термінів після 2 травня 1990 року.

Правляча партія Угорщини «Тіса» в середу пізно ввечері внесла до парламенту поправку до конституції, яка дозволить прем'єр-міністрам обіймати посаду максимум вісім років і фактично заборонить колишньому очільнику уряду Віктору Орбану знову обіймати цю посаду.

Прем'єр-міністр Петер Мадяр заявив, що використає достатню більшість у парламенті, щоб скасувати та змінити законодавство, прийняте партією Орбана «Фідес», зокрема конституцію, щоб відновити демократичну систему стримувань і противаг.

Згідно з проєктом поправки, яку опублікували на вебсайті парламенту, ті, хто раніше обіймав посаду прем'єр-міністра щонайменше вісім років, не можуть бути обрані прем'єр-міністром. Це стосується термінів прем'єр-міністра, які тривали після 2 травня 1990 року. Також очільнику уряду доведеться залишити посаду після двох термінів.

Поправка також дозволяє розпустити Управління захисту суверенітету, органу, створене Орбаном у 2023 році, і яке раніше складало перелік ЗМІ, що вважалися загрозою суверенітету Угорщини, і мав право «розслідувати діяльність, яка загрожує суверенітету країни».

Згідно з цим законопроектом, уряд Угорщини також поверне права засновників так званих фондів управління активами суспільного інтересу, які утримують майже два десятки університетів, і уряд може розпустити ці фонди.

У такому разі державні активи вартістю сотні мільярдів форинтів, передані цим фондам урядом Орбана, повернуться до держави.

