Politico: адміністрація Трампа готує указ про посилення контролю за передовими моделями ШІ

Проєкт указу вимагає від розробників систем добровільно подати певні моделі на розгляд групи федеральних агентств протягом 90 днів до їхнього релізу.

Адміністрація президента США може оприлюднити сьогодні указ, який уповноважить низку органів національної безпеки та цивільних відомств посилити нагляд за передовими моделями штучного інтелекту.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Останній варіант проєкту указу вимагає від розробників систем добровільно подати певні моделі на розгляд групи федеральних агентств протягом 90 днів до їхнього релізу.

Такий крок відображає намір адміністрації посилити контроль за розробниками передових систем ШІ та зменшити ризики катастрофічних наслідків, водночас загалом підтримуючи інновації, зазначає видання.

Указ можуть впровадити на тлі політичного конфлікту між компанією “Anthropic” та Пентагоном через спроби компанії обмежити використання її технологій у військових цілях, а також випуску потужної моделі “Mythos” від Anthropic для обмеженого кола компаній. 

Очікується, що проєкт матиме щонайменше два розділи. Перший зосереджений на кібербезпеці, а другий – визначених передових моделях. Перший сегмент дає Пентагону 30 днів для захисту своїх мереж, включно з ключовими телекомунікаціями та інформаційними системами.

Адміністрація матиме 30 днів, щоб розширити впровадження штучного інтелекту в урядових системах та організаціях критичної інфраструктури, як-от місцеві банки, сільські лікарні та комунальні підприємства.

Міністерство фінансів має скоординувати з представниками ШІ-індустрії створення спільного центру для пошуку та усунення вразливостей.

Проєкт мають підтримати інші федеральні відомства: Офіс національного директора з кібербезпеки, Агентство національної безпеки та Агентство з кібербезпеки та захисту інфраструктури.

Другий розділ надасть групі федеральних відомств 60 днів на створення засекреченого процесу тестування. У групу увійдуть, зокрема, Міністерство фінансів, Агентство з кібербезпеки та захисту інфраструктури (CISA) та Національний інститут стандартів і технологій.

Остаточні рішення ухвалюватиме Агентство національної безпеки після консультацій з іншими відомствами.

Розробники ШІ, які братимуть участь у добровільній програмі, будуть зобов’язані: 

  • взаємодіяти з урядом перед випуском моделей, що охоплюються указом, 
  • надати уряду доступ до цих моделей за 90 днів до публічного випуску;
  • забезпечити спільний доступ до визначеної критичної інфраструктури перед запуском.

Раніше стало відомо, що країни-члени Європейського Союзу та законодавці Європейського парламенту досягли угоди щодо послаблення правил щодо штучного інтелекту. Сторони домовилися відкласти запровадження правил для ШІ-систем високого ризику. Йдеться про технології у сферах біометрії, критичної інфраструктури, освіти, зайнятості, правоохоронної діяльності та прикордонного контролю. Дедлайн перенесли з 2 серпня цього року на 2 грудня 2027 року.

