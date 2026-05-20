Каллас: погрози Москви країнам Балтії є ознакою слабкості

Голова дипслужби Євросоюзу назвала заяви Росії повною нісенітницею.

Кая Каллас
Фото: EPA/UPG

Очільниця дипломатичної служби Євросоюзу Кая Каллас заявила, що твердження Росії про те, що країни Балтії дозволяють Україні використовувати свій повітряний простір, є повною нісенітницею.

Про це вона написала в своєму акаунті в соцмережі X.

 За словами Каллас, погрози Москви країнам Балтії є не ознакою сили, а слабкості. 

"Росія зазнає невдачі на полі бою в Україні та намагається залякати нас, щоб ми зменшили нашу підтримку України. Правильна відповідь — зробити навпаки: збільшити нашу підтримку України та ще більше посилити обороноздатність Європи", - зазначила політикиня.

  • Раніше, Урсула Фон дер Ляєн відреагувала на погрози Кремля країнам Балтії: "Європа відповість єдністю та силою".
