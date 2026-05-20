Каллас: погрози Москви країнам Балтії є ознакою слабкості

Очільниця дипломатичної служби Євросоюзу Кая Каллас заявила, що твердження Росії про те, що країни Балтії дозволяють Україні використовувати свій повітряний простір, є повною нісенітницею.

Про це вона написала в своєму акаунті в соцмережі X.

За словами Каллас, погрози Москви країнам Балтії є не ознакою сили, а слабкості.

"Росія зазнає невдачі на полі бою в Україні та намагається залякати нас, щоб ми зменшили нашу підтримку України. Правильна відповідь — зробити навпаки: збільшити нашу підтримку України та ще більше посилити обороноздатність Європи", - зазначила політикиня.