Сі попередив Трампа, що "тайванське питання" є вирішальним для відносин між США і Китаю
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов'язаних
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб'єктах біля Москви
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
У Фінляндії трьох громадян підозрюють у махінаціях із постачанням вантажівок до Росії на $20 млн

У документах фірма вказувала, що транспорт нібито експортують до Казахстану чи Туреччини, а територію РФ використовують лише для транзиту.

прапор Фінляндії
Фото: Aliexpress.com

Митна служба Фінляндії викрила трьох громадян країни, які в обхід європейських санкцій переправляли до Росії вантажівки та причепи. 

Як пише The Guardian, загальна вартість незаконно вивезеного транспорту становить понад 20 мільйонів доларів.

Слідство встановило, що протягом 2022–2023 років фінська компанія вивезла до Росії 135 вантажівок і 29 причепів. У документах фірма вказувала, що транспорт нібито експортують до Казахстану чи Туреччини, а територію РФ використовують лише для транзиту. Проте фінські митники з'ясували, що насправді весь цей транспорт розмитнювала російська компанія, яка займається перепродажем автомобілів усередині країни.

Офіційно митниця не розголошує назву підприємства, але за даними фінського суспільного мовника Yle, йдеться про компанію Idan liikennevalitys IL Oy.

Керівник відділу розслідувань економічних злочинів Митної служби Фінляндії зазначив, що відомство вперше в історії розслідувань санкційних порушень вимагає конфіскувати вартість експортованих до Росії товарів для забезпечення безпеки.

Власника компанії та двох його співробітників підозрюють у злісному порушенні правил регулювання. Один із фігурантів справи перебуває під вартою з моменту початку розслідування у березні.

