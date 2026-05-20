У Фінляндії трьох громадян підозрюють у махінаціях із постачанням вантажівок до Росії на $20 млн

У документах фірма вказувала, що транспорт нібито експортують до Казахстану чи Туреччини, а територію РФ використовують лише для транзиту.

Митна служба Фінляндії викрила трьох громадян країни, які в обхід європейських санкцій переправляли до Росії вантажівки та причепи.

Як пише The Guardian, загальна вартість незаконно вивезеного транспорту становить понад 20 мільйонів доларів.

Слідство встановило, що протягом 2022–2023 років фінська компанія вивезла до Росії 135 вантажівок і 29 причепів. У документах фірма вказувала, що транспорт нібито експортують до Казахстану чи Туреччини, а територію РФ використовують лише для транзиту. Проте фінські митники з'ясували, що насправді весь цей транспорт розмитнювала російська компанія, яка займається перепродажем автомобілів усередині країни.

Офіційно митниця не розголошує назву підприємства, але за даними фінського суспільного мовника Yle, йдеться про компанію Idan liikennevalitys IL Oy.

Керівник відділу розслідувань економічних злочинів Митної служби Фінляндії зазначив, що відомство вперше в історії розслідувань санкційних порушень вимагає конфіскувати вартість експортованих до Росії товарів для забезпечення безпеки.

Власника компанії та двох його співробітників підозрюють у злісному порушенні правил регулювання. Один із фігурантів справи перебуває під вартою з моменту початку розслідування у березні.