Єврокомісар Валдіс Домбровскіс підписав меморандум про взаєморозуміння з Україною. Цей документ відкриває шлях до отримання макрофінансової допомоги.

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Раніше, 18 травня, цей документ офіційно погодили країни-члени ЄС у профільному комітеті.

Угода визначає основні параметри фінансової підтримки, зокрема, орієнтовні розміри траншів та умови для їхнього виділення. Серед головних вимог до України — дотримання демократичних механізмів, верховенства права, повага до прав людини й активна боротьба з корупцією.

Окрім цього, документ містить чіткий перелік реформ, які Київ має виконати перед кожною виплатою. Відповідно до правил надання кредиту, ці умови орієнтовані на фінансову сферу та розділені на три напрями:

збільшення надходжень до бюджету (зокрема, кроки до оподаткування доходів від цифрових платформ);

ефективність державних витрат (розробка галузевих стратегій для державних інвестицій);

управління державними фінансами (оновлення Митного кодексу України).

Тепер Україна має підписати і ратифікувати угоду. Щойно документ набуде чинності, Єврокомісія оперативно виділить перший транш макрофінансової допомоги у розмірі 3,2 мільярда євро. Цю суму планують надати у другому кварталі цього року, якщо Україна виконає відповідні умови.

До речі, кошти кредиту від ЄС на 90 млрд євро наша держава не має права взяти на виплату зарплат військовослужбовцям. Ці витрати Україна може покривати лише за свій рахунок, пише «РБК-Україна».

Єврокомісія прокоментувала журналістам, що питання про збільшення виплат військовим можуть винести за потреби на затвердження Верховною Радою. При цьому потрібно буде внести зміни до бюджету і обговорити це з МВФ у контексті чинної кредитної програми.