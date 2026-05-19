Відновлення після важкого лютого: Свириденко назвала галузі економіки, що найбільше зросли

Голова уряду підбила підсумки перших чотирьох місяців. 

Фото: тг-канал Юлії Свириденко

Після падіння в першому кварталі цього року вже в квітні економіка України почала відновлення. ВВП зріс на 0,9 %, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко оцінки міністерства економіки.

Зростання дозволило суттєво послабити негативну динаміку ВВП за підсумками чотирьох місяців 2026-го – до -0,2 %. Ростуть внутрішня торгівля, добувна і переробна промисловість (зокрема оборонна галузь), виробництво продукції для відновлення енергетики, харчова промисловість.

"Після важкого лютого відновлення почалося вже в березні. Окремі галузі показують ріст понад 10%", – сказала голова уряду. 

Відповідно до оновлених прогнозів МВФ очікує зростання ВВП України у 2026 році на рівні 2%, а Світовий банк – на рівні 1,2%.  

Тим часом економіка Росії продовжує втрачати через українські удари по нафтогазовій промисловості.

"Росія вже змушена скорочувати активні нафтові свердловини, а падіння нафтопереробки становить щонайменше 10% лише за кілька місяців цього року за даними СЗР. Ефект підтверджується і квітневими експортними даними – російський експорт нафтопродуктів скоротився на 21% у річному вимірі (та на 12% порівняно з березнем). Водночас дефіцит бюджету досяг 75,4 млрд доларів за чотири місяці цього року. Це на 50% вище річного плану та є найвищим показником за аналогічні періоди з початку повномасштабного вторгнення", – повідомила Свириденко. 

