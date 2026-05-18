Перша повністю дистанційна консульська послуга діє для українців закордоном

Йдеться про оформлення податкового номера для дітей, що перебувають поза межами України.

Днями Міністерство закордонних справ України запустило першу повністю дистанційну послугу – оформлення податкового номера для дітей за кордоном.

Про це повідомили в МЗС України.

За декілька днів новою послугою через особисті кабінети скористалися 247 заявників, які подали документи повністю дистанційно. Ще троє українців звернулися за оформленням безпосередньо до закордонних дипломатичних установ.

"Продовжуємо працювати над вирішенням проблем у доступі до консульських послуг, зокрема засобами цифровізації. Консульська служба має бути сучасною, цифровою та сервісно-орієнтованою", – зазначив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Послуга є спільним експериментальним проєктом МЗС, Державної податкової служби та Мінцифри за підтримки партнерів.