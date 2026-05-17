Російська промисловість зіткнулася з масштабною нестачею кадрів – галузі бракує майже 1,9 мільйона працівників.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України з посиланням на дані міністерства промисловості РФ.

Зокрема, російські підприємства потребують понад 500 тисяч фахівців із вищою освітою та ще близько 1,4 мільйона працівників із середньою професійною освітою.

У СЗРУ зазначають, що проблема полягає не лише у кількості необхідних кадрів, а й у неможливості утримати молодих спеціалістів у виробничому секторі.

За офіційними даними, у 2024 році російські виші та профільні навчальні заклади випустили понад 386 тисяч інженерів і технічних фахівців. Водночас на виробництві після завершення навчання залишаються лише 27–28% випускників окремих спеціальностей.

Основними причинами називають низькі зарплати, дорогі кредити для підприємств та брак інвестицій, через що роботодавці не можуть конкурувати за кадри.

Також у РФ погіршується вікова структура працівників промисловості. За останнє десятиліття частка працівників молодше 30 років скоротилася з 22% до 12%, тоді як кількість працівників віком понад 60 років зросла майже на 60%.

У розвідці наголошують, що автоматизація та цифровізація виробництва у РФ розвиваються повільно і не здатні компенсувати нестачу персоналу. Через це підприємства змушені працювати за застарілою моделлю, яка потребує дедалі більшої кількості робітників.

Особливо вразливими називають галузі, де необхідні інженерні знання, виробничий досвід та робота зі складним обладнанням.

Кадрова криза та технологічне відставання російської промисловості лише поглиблюватимуться, а мобілізаційні заходи не здатні вирішити системні проблеми галузі.