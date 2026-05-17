Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
Перекладач Нільс Хокансон: “В 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають”
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ФотоПройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ГоловнаЕкономікаБізнес

Російська промисловість відчуває гострий кадровий дефіцит, – розвідка

Особливо вразливими є галузі, де необхідні інженерні знання.

Російська промисловість відчуває гострий кадровий дефіцит, – розвідка
Фото: Служба зовнішньої розвідки

Російська промисловість зіткнулася з масштабною нестачею кадрів – галузі бракує майже 1,9 мільйона працівників. 

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України з посиланням на дані міністерства промисловості РФ.

Зокрема, російські підприємства потребують понад 500 тисяч фахівців із вищою освітою та ще близько 1,4 мільйона працівників із середньою професійною освітою.

У СЗРУ зазначають, що проблема полягає не лише у кількості необхідних кадрів, а й у неможливості утримати молодих спеціалістів у виробничому секторі.

За офіційними даними, у 2024 році російські виші та профільні навчальні заклади випустили понад 386 тисяч інженерів і технічних фахівців. Водночас на виробництві після завершення навчання залишаються лише 27–28% випускників окремих спеціальностей.

Основними причинами називають низькі зарплати, дорогі кредити для підприємств та брак інвестицій, через що роботодавці не можуть конкурувати за кадри.

Також у РФ погіршується вікова структура працівників промисловості. За останнє десятиліття частка працівників молодше 30 років скоротилася з 22% до 12%, тоді як кількість працівників віком понад 60 років зросла майже на 60%.

У розвідці наголошують, що автоматизація та цифровізація виробництва у РФ розвиваються повільно і не здатні компенсувати нестачу персоналу. Через це підприємства змушені працювати за застарілою моделлю, яка потребує дедалі більшої кількості робітників.

Особливо вразливими називають галузі, де необхідні інженерні знання, виробничий досвід та робота зі складним обладнанням.

Кадрова криза та технологічне відставання російської промисловості лише поглиблюватимуться, а мобілізаційні заходи не здатні вирішити системні проблеми галузі.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies