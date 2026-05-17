Партизани "АТЕШ" порушили роботу елементів російської ППО на підступах до Москви

Агенти руху пошкодили кілька вишок зв’язку в районах Путілково, Коммунарки та Домодєдово.

Партизанський рух "АТЕШ" повідомив про проведення диверсії у Московській області РФ, внаслідок якої нібито було порушено роботу окремих елементів російської системи ППО на підступах до Москви.

У русі стверджують, що на цих об’єктах були встановлені модулі радіоелектронної боротьби, які використовувалися для виявлення низьколітаючих цілей, передачі даних та координації між підрозділами російської ППО.

Після диверсії система протиповітряної оборони поблизу Москви нібито втратила частину точок спостереження.

"Без цих пристроїв дані про низьколітаючі цілі перестають надходити вчасно – швидкість реагування падає, а частина маршрутів залишається без прикриття", – заявили в "АТЕШ".