Ворог завдав удару по транспортній інфраструктурі Кривого Рогу

Російські війська завдали кілька ударів по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. На місцях ударів виникли пожежі.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Ворог атакував Кривий Ріг. Завдав кілька ударів. Виникла пожежа. Пошкоджена транспортна інфраструктура. Інформація про постраждалих уточнюється", – ідеться у повідомленні.