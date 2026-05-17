Російські війська уночі 17 травня атакували з БпЛА Словʼянськ Донецької області. Пошкоджено житловий будинок. Частина громади залишилася без світла.

Про це повідомляє очільник Слов'янської МВА Вадим Лях.

"Ніч на неділю, 17 травня, у Словʼянську виявилася гучною. Два ворожі обстріли, БПЛА "Італмас"Пошкоджено приватний будинок і мотоцентр. На щастя, без постраждалих", – ідеться у повідомленні.

Через ворожі обстріли частина міста та селища громади залишаються без світла. Через це в мікрорайонах Лісний, Залізничний, селищі Мирному відсутнє водопостачання.

Ремонтні роботи ведуться.