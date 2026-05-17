Унаслідок російського терору на Харківщині постраждали семеро людей, пошкоджені будинки та медзаклади

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Харкову та 14 населених пунктах Харківської області. Внаслідок атак постраждали семеро людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Харкові поранення отримали 55-річна жінка та чоловіки віком 19, 52 і 65 років. У селищі Золочів постраждав 46-річний чоловік. У селі Колісниківка Шевченківської громади дві жінки віком 36 та 61 рік зазнали гострої реакції на стрес.

Ворог атакував Індустріальний, Київський, Основ’янський, Салтівський, Холодногірський, Немишлянський та Шевченківський райони Харкова.

Російська армія активно застосовувала різні види озброєння, зокрема:

одну керовану авіабомбу (КАБ);

дев’ять дронів типу «Герань-2»;

один БпЛА «Ланцет»;

сім дронів типу «Молнія»;

п’ять FPV-дронів;

40 безпілотників, тип яких встановлюється.

Унаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано низку об’єктів цивільної інфраструктури.

У Харкові зазнали пошкоджень два багатоквартирні та два приватні будинки, скління закладу вищої освіти, гаражі та 10 автомобілів.

У Богодухівському районі пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, адміністративну будівлю, інтернатний заклад, кафе та автомобілі.

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, у Харківському районі — санаторій, а в Чугуївському районі — амбулаторію.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 240 людей. Від початку роботи через пункт пройшли вже понад 34 тисячі осіб.