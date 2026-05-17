Сили оборони ліквідували ще 1170 російських окупантів

Загальні втрати противника складають близько 1 348 790 солдатів.

Фото: тг-канал Військовий кур'єр 

Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1170 російських окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.26 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу  – близько 1 348 790 (+1 170) осіб 
  • танків – 11 938 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 578 (+4) од.
  • артилерійських систем – 42 215 (+82) од.
  • РСЗВ  – 1 790 (+2) од.
  • засоби ППО – 1 384 (+3) од.
  • літаків – 436 (+1) од.
  • гелікоптерів  – 352 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 410 (+13) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 295 454 (+2 131) од.
  • крилаті ракети – 4 628 (+2) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 97 118 (+325) од.
  • спеціальна техніка – 4 196 (+5) од.

Дані уточнюються. 

