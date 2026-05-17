Упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 1170 російських окупантів, повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.05.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 348 790 (+1 170) осіб
- танків – 11 938 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 578 (+4) од.
- артилерійських систем – 42 215 (+82) од.
- РСЗВ – 1 790 (+2) од.
- засоби ППО – 1 384 (+3) од.
- літаків – 436 (+1) од.
- гелікоптерів – 352 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 410 (+13) од.
- БПЛА оперативно–тактичного рівня – 295 454 (+2 131) од.
- крилаті ракети – 4 628 (+2) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 97 118 (+325) од.
- спеціальна техніка – 4 196 (+5) од.
Дані уточнюються.