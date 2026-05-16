Зеленський: в ударах цього тижня по Києву росіяни використали ракети, які були вироблені в цьому році

Глава держави зауважив, що без компонентів від компаній з Європи, Японії, Сполучених Штатів у росіян би просто не вийшло зробити ці ракети.

У вечірньому зверненні 16 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що в ударах цього тижня по Києву росіяни використали ракети, які були вироблені в цьому році.

“Ми працюємо активно і на традиційному санкційному напрямку. Ключове — це обривати всі канали постачання в Росію компонентів для виробництва ракет і дронів. В ударах цього тижня по Києву росіяни використали ракети, які були вироблені в цьому році. Без компонентів від компаній з Європи, Японії, Сполучених Штатів у росіян би просто не вийшло зробити ці ракети. Так само і з більшістю інших засобів ураження, які використовують ці виродки для ударів по наших містах, по звичайних будинках українців”, — сказав президент. 

Він зазначив, що зв'язки Росії зі світом, які працюють на війну, — це пряма загроза життю. 

 

“Не тільки у нас тут в Україні. Якщо російська машина війни вистоїть, її наступні удари можуть бути і проти Європи, і проти інших сусідів Росії у більш віддалених регіонах. Російське зло вже себе показало і в Сирії, в африканських країнах. Зараз росіяни багато в чому сковані тут, нашою обороною, але що буде далі? Куди далі росіяни підуть? Потрібна рішучість, щоб штовхати цю країну так, щоб вона ставала більш безпечною для світу. Санкції та всі інші форми тиску — найкращий інструмент для цього”, — наголосив глава держави.

