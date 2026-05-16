Генштаб ЗСУ: Росіяни тиснуть на Покровському і Гуляйпільському напрямках

На Придніпровському Сили оборони відбили дві ворожі атаки у напрямку Антонівки.

Станом на 16:00 16 травня росіяни вже 61 раз атакували позиції Сил оборони України.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Бачівськ, Сопич, Рижівка, Старикове, Товстодубове, Чернацьке, Уланове, Волфине; на Чернігівщині – Сеньківка та Кривуша. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Вільна Слобода та Бачівськ Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулися 14 боєзіткнень, противник завдав двох авіаційних ударів, застосував три керовані бомби, здійснив 55 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, сім із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському росіяни двічі штурмували позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Ізбицьке та Стариця.

На Куп’янському тривають два боєзіткнення в районах населених пунктів Новоосинове та Подоли.

На Лиманському напрямку відбулися п’ять боєзіткнень із противником у районах населених пунктів Степове, Дробишеве, Ямпіль та Озерне.

На Слов’янському Сили оборони успішно відбили дві спроби росіян просунутися вперед у районах населених пунктів Закітне та Рай-Олександрівка.

На Краматорському наші захисники зупинили одну ворожу атаку в районі населеного пункту Никифорівка.

На Костянтинівському загарбники здійснили шість атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля та Іллінівки.

На Покровському окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Золотий Колодязь, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Бойківка, Сергіївка та Молодецьке. На Олександрівському наші оборонці зупинили ворожу спробу просунутися вперед у районі населеного пункту Січневе.

На Гуляйпільському Сили оборони успішно відбили 12 ворожих атак у районах населених пунктів Добропілля, Верхня Терса, Криничне, Староукраїнка, Гуляйпільське та Чарівне.

На Оріхівському ворог сьогодні не проводив наступальних дій.

На Придніпровському Сили оборони відбили дві ворожі атаки у напрямку Антонівки.

