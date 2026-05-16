Сили оборони Півдня: росіяни використовують газопровід для перекидання штурмових груп у тил ЗСУ

Частина російських військових після виходу з газопроводу добровільно здається в полон ЗСУ.

Фото: Сили оборони Запорізького краю

Російські війська у південній операційній зоні використовують магістральний газопровід для переміщення штурмових груп у тил українських Сил оборони. 

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, пише "Укрінформ".

За його словами, українські військові давно знали про наміри росіян використовувати газопровід для логістики та проникнення диверсійних груп. Для цього окупанти проводили спеціальні тренування на полігонах на тимчасово окупованих територіях.

"Це ціла система і контрольована інфраструктура з елементами логістики, укриттів і навіть внутрішнього зв'язку", – зазначив Волошин.

Речник пояснив, що всередині трубопроводу російські військові облаштували пости, телефонний зв’язок, підкопи та обхідні тунелі у пошкоджених ділянках. Вхід до газопроводу перебуває на контрольованій РФ території, а виходи розташовані неподалік позицій українських захисників.

За словами Волошина, головною метою таких груп є проникнення вглиб української оборони, проведення диверсій та спроби захоплення окремих об’єктів.

Водночас він повідомив, що частина російських військових після виходу з газопроводу добровільно здається в полон українським військовим.

