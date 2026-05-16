У Сумах ворожі дрони пошкодили супермаркет і приватні будинки

У Стецьківському старостаті пошкоджені будинки.

На Смщині внаслідок чергової атаки російських безпілотників зафіксовано пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури та приватних господарств. 

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Сергій Кривошеєнко.

За його інформацією, ворожий БпЛА невстановленого типу влучив у господарчі приміщення одного із супермаркетів у місті Суми. Унаслідок удару пошкоджено дах будівлі та вибито 25 вікон.

Окремо у Стецьківському старостаті зафіксовано два влучання безпілотників у приватні господарства. В одному з випадків виникла пожежа, яку оперативно локалізували.

У результаті атак пошкоджено дахи будівель та вибито вікна. Люди не постраждали.

