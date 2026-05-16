У ніч на 16 травня (з 18:00 15 травня) противник атакував 294 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 269 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу "Пародія" на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 9 локаціях.

У Повітряних силах наголошують: атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

