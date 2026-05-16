На вихідних в Україні переважно без опадів, лише на заході можливий дощ з грозою

На вихідних, 16-18 травня, в Україні переважно без опадів, лише на заході країни вдень короткочасні дощі, грози, місцями град та шквали 15-20 м/с.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"Тиск і вологість зазнаватимуть коливань. Температура дуже залежатиме від хмарності. На зміну прохолодній повітряній масі поступово зі сходу надходитиме тепліше повітря", - йдеться в повідомленні.

В суботу, 16 травня, мінлива хмарність. Без опадів, окрім західних областей.

В окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер переважно південний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 18-23°.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по Україні, I рівень небезпечності, жовтий16 травня вдень у більшості західних областей грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На Київщині та в Києві без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 6-11°, вдень 18-23°; у Києві вночі 9-11°, вдень 21-23°.