ООН "забула" про Росію у заяві-засудженні обстрілу свого автомобіля у Херсоні

Пресофіс генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша оприлюднив заяву із засудженням двох спроб обстріляти автомобіль організації у Херсоні під час проведення гуманітарної місії.

Як пише Укрінформ, документ не містить жодної згадки про те, хто саме вчинив напад на авто, захищене міжнародним гуманітарним правом. При цьому українська сторона наводила ООН докази того, що за обстрілом стоять росіяни.

Гутерреш натомість мав нахабність стверджувати, що "ведеться розслідування обставин інциденту". В ООН абстрактно нагадали, що "цивільне населення та цивільні об'єкти, зокрема персонал гуманітарних служб та об'єкти, що використовуються для гуманітарних операцій, мають поважатися та захищатися в будь-який час".