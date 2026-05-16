СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ФотоПройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
ГоловнаСуспільствоВійна

ООН "забула" про Росію у заяві-засудженні обстрілу свого автомобіля у Херсоні

Генеральний секретар боїться сказати прямо, хто двічі намагався підірвати гуманітарну місію.

ООН "забула" про Росію у заяві-засудженні обстрілу свого автомобіля у Херсоні
Антоніу Гутерреш на поклоні у Путіна
Фото: EPA/UPG

Пресофіс генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша оприлюднив заяву із засудженням двох спроб обстріляти автомобіль організації у Херсоні під час проведення гуманітарної місії.

Як пише Укрінформ, документ не містить жодної згадки про те, хто саме вчинив напад на авто, захищене міжнародним гуманітарним правом. При цьому українська сторона наводила ООН докази того, що за обстрілом стоять росіяни.

Гутерреш натомість мав нахабність стверджувати, що "ведеться розслідування обставин інциденту". В ООН абстрактно нагадали, що "цивільне населення та цивільні об'єкти, зокрема персонал гуманітарних служб та об'єкти, що використовуються для гуманітарних операцій, мають поважатися та захищатися в будь-який час".

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies