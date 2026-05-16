Директор Євробачення заявив, що Росія могла б повернутися на конкурс до завершення війни

Виявляється, рішення про відсторонення росіян узагалі не пов'язане з агресією проти України.

Виконавчий директор пісенного конкурсу Євробачення Мартін Грін не виключає сценарію, за якого Росії дозволять знову брати участь у головній музичній події року ще до того, як буде завершена російсько-українська війна.

Як пише LBC, Грін зазначив, що причиною відсторонення росіян у 2022 році став не повномасштабний напад на Україну, а порушення правил незалежності мовника. Національна телекомпанія не змогла довести, що Кремль не впливає на її редакційну політику та стандарти мовлення. 

За словами директора, не можна забороняти участь за ведення війни, бо "це змушує вас потрапити на дуже складну територію ухвалення суб'єктивних рішень". Цей аргумент Європейська мовна спілка використала, коли дозволила Ізраїлю участь у цьогорічному конкурсі - що призвело до бойкоту п'яти країн

У Британії заяву Гріна про можливе повернення росіян на Євробачення вороже зустріли представники різних парламентських партій. Ліберал-демократ Том Гордон назвав позицію директора конкурсу "моральним боягузтвом". А Джон Ньюбері від лейбористів вказав на відсутність у керівництва Євробачення принциповості та цінностей. Обидва політики нагадали, що Британія приймала Євробачення-2023 від імені України і на знак солідарності з нашою державою.  

