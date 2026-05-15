Бойові дії на Донеччині, 221 бойове зіткнення, ворожі обстріли, Defense Tech-дискусія LB.ua. Яким запам’ятається 1542-й день повномасштабної війни.

На Київщині під час гасіння пожеж вогнеборці врятували двох оленят.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 15 травня на фронті від початку доби відбулося 221 бойове зіткнення.

Кількість боїв значно збільшилась за останні дні. Найбільше ворожих атак відбили на Покровському напрямку - 30.

У селі Терлівка Летичівської громади Хмельниччини під час перевірки документів чоловік здійснив збройний напад на працівників поліції. Внаслідок стрілянини один поліцейський загинув, ще один отримав поранення.

Поліцейські Хмельниччини ліквідували озброєного злочинця, який після розстрілу поліцейського втік у лісосмугу, повідомив очільник Національної поліції Іван Вигівський.

Втікаючи, зловмисник кинув гранату у бік лісників, які рухались на авто. Люди не постраждали.

"На пошуки злочинця були направлені спецпризначенці поліції. Коли нападник побачив бронеавтомобіль поліцейських, він знову почав стріляти. У відповідь поліцейські діяли професійно - стрільця ліквідовано", - зазначив Вигівський.

Які технологічні переваги має Україна, як їх зберегти, якою має бути формула експорту озброєння та чи можливо обійтися без комплектування китайського виробництва — ці теми обговорювалися в рамках презентації розділу Defense Tech на LB.ua.

Участь у панельній дискусії взяли заступник головнокомандувача Збройних сил України Андрій Лебеденко, заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Давид Алоян, керівник оборонного кластеру Brave1 Андрій Гриценюк та CEO компанії F-Drones Станіслав Хутор.

Слідчі судді Вищого антикорупційного суду обрали запобіжні заходи ще чотирьом учасникам організованої групи, яку підозрюють у легалізації великих обсягів брудних грошей на будівництві елітного житла під Києвом.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

У Львові близько 10:40 на площі Ринок перехожий підбіг та зненацька облив міського голову Львова невстановленою рідиною.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1 та поліції Львівщини.

Особу зловмисника встановили – ним виявився 46-річний львів’янин.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російський удар у Києві 14 травня, внаслідок якого загинули 24 людини, може зашкодити мирним зусиллям із припинення війни РФ проти України.

Відповідаючи на запитання журналістів на борту Air Force One, після саміту в Китаї, Трамп заявив, що Вашингтон і Пекін хотіли б домогтися врегулювання війни Росії проти України, пише Радіо Свобода. «До минулої ночі все виглядало добре, але вони зазнали великого удару минулої ночі. Тож це станеться [кінець війни]. Але це прикро», – сказав Трамп.

