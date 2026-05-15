Суспільство / Війна

Рада Україна-НАТО збереться у Швеції 21 травня

Вона пройде у форматі неформальної вечері.

прапори України і НАТО
Фото: armyinform.com.ua

Став відомий графік зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка пройде 21–22 травня у шведському місті Гельсінгборг, повідомляє «Європейська правда».

Засідання Ради Україна-НАТО пройде у вигляді неформальної вечері. Спершу почнеться офіційний прийом для міністрів, після якого відбудеться безпосередньо вечеря.

Її організовує міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.

На події будуть присутні король Швеції Карл XVI Густав із королевою Сільвією, а також прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон.

  • Рада Україна-НАТО – новий формат взаємин Північноатлантичного альянсу з Києвом, який започаткували на Вільнюському саміті в липні 2023 року. 
