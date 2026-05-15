Рада Україна-НАТО збереться у Швеції 21 травня

Став відомий графік зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка пройде 21–22 травня у шведському місті Гельсінгборг, повідомляє «Європейська правда».

Засідання Ради Україна-НАТО пройде у вигляді неформальної вечері. Спершу почнеться офіційний прийом для міністрів, після якого відбудеться безпосередньо вечеря.

Її організовує міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард.

На події будуть присутні король Швеції Карл XVI Густав із королевою Сільвією, а також прем'єр-міністр країни Ульф Крістерссон.