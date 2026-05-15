Олександра Закусила призначили заступником міністра цифрової трансформації

Він відповідатиме за цифрові реформи.

Олександр Закусило
Фото: Мінцифри

Кабінет Міністрів призначив Олександра Закусила новим заступником міністра цифрової трансформації. 

Про це ідеться на сайті Мінцифри.

На цій посаді Закусило відповідатиме за цифрові реформи, розвиток державних реєстрів та сферу відкритих даних.

Серез завдань для нового посадовця - запуск масштабних проєктів, координація старту таких сервісів, як еАкциз, е-Суд та е-Нотаріат; розвиток мережі CDTO; робота з базовими ІТ-системами, зокрема, подальше вдосконалення платформи Дія.Engine та системи обміну даними «Трембіта», а також підвищення якості інформації в реєстрах; забезпечення вільного доступу українців до відкритих даних та адаптація державних онлайн-сервісів під потреби людей з інвалідністю.

Хто такий Олександр Закусило 

  • У команді Мінцифри він працює з початку 2020 року, де до цього часу керував напрямом електронних реєстрів та даних. 
  • Закінчив КПІ імені Ігоря Сікорського за спеціальністю «Захист інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки», є інженером із безпеки підприємств та офіцером військового управління тактичного рівня.
