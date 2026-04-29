Міністерці культури призначили заступників

Кабмін призначив заступників міністерці культури Тетяні Бережній.
Про це повідомила пресслужба Мінкульту.
Першим заступником буде Іван Вербицький, а заступником – Євген Лавр.
«У новому статусі вони відповідатимуть за ключові напрями роботи Міністерства: Іван Вербицький — за сферу культурної спадщини; Євген Лавро — за мистецтво, мистецьку освіту та креативні індустрії», - уточнили в міністерстві.
- За інформацією відомства, Вербицький працює у міністерстві з вересня 2025 року. Він має досвід у сфері аналітики, розвитку громад і культурної політики, очолював аналітичний центр Cedos, а також долучався до міжнародних проєктів, зокрема у співпраці з Радою Європи.
- Лавро до призначення очолював Департамент мистецтв та креативних індустрій Міністерства культури. Він має досвід у формуванні державної політики у сфері мистецтв, координації діяльності профільних інституцій та розробці стратегічних документів розвитку культури. У Міністерстві працює з 2008 року.