Міністерці культури призначили заступників

Кабмін призначив заступників міністерці культури Тетяні Бережній.

Про це повідомила пресслужба Мінкульту.

Першим заступником буде Іван Вербицький, а заступником – Євген Лавр.

«У новому статусі вони відповідатимуть за ключові напрями роботи Міністерства: Іван Вербицький — за сферу культурної спадщини; Євген Лавро — за мистецтво, мистецьку освіту та креативні індустрії», - уточнили в міністерстві.