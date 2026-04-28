ГоловнаКультура

Жан Рено написав роман про викрадення українських дітей Росією

Відомий актор був вражений масштабом злочину РФ.

CultHub
Жан Рено написав роман про викрадення українських дітей Росією
Жан Рено
Фото: sport-aerob.ru

Французький актор і письменник Жан Рено презентував свою другу книгу. Це роман про викрадення українських дітей російськими окупантами. Книга L’Évasion («Втеча») порушує тему депортації та примусової асиміляції дітей під час війни.

У центрі сюжету — Емма, колишня масажистка, яку вербує французька зовнішня розвідка DGSE. Під прикриттям вона вирушає до Сибіру, щоб проникнути до так званого «реабілітаційного табору» для українських підлітків і задокументувати злочини, зокрема примусове утримання та ідеологічну обробку дітей.

обкладинка роману Жана Рено &quot;Втеча&quot;
обкладинка роману Жана Рено "Втеча"

Як розповів Рено в інтерв’ю французькому виданню Télé 7, поштовхом до написання роману стали реальні історії викрадених українських дітей. За його словами, він був шокований масштабами злочину: станом на 2024 рік правозахисники ідентифікували понад 19 тисяч депортованих дітей.

Роман поєднує елементи шпигунського трилера з документальною основою та має на меті привернути увагу міжнародної спільноти до проблеми незаконної депортації українських дітей Росією.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies