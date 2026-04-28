Жан Рено написав роман про викрадення українських дітей Росією

Французький актор і письменник Жан Рено презентував свою другу книгу. Це роман про викрадення українських дітей російськими окупантами. Книга L’Évasion («Втеча») порушує тему депортації та примусової асиміляції дітей під час війни.

У центрі сюжету — Емма, колишня масажистка, яку вербує французька зовнішня розвідка DGSE. Під прикриттям вона вирушає до Сибіру, щоб проникнути до так званого «реабілітаційного табору» для українських підлітків і задокументувати злочини, зокрема примусове утримання та ідеологічну обробку дітей.

обкладинка роману Жана Рено "Втеча"

Як розповів Рено в інтерв’ю французькому виданню Télé 7, поштовхом до написання роману стали реальні історії викрадених українських дітей. За його словами, він був шокований масштабами злочину: станом на 2024 рік правозахисники ідентифікували понад 19 тисяч депортованих дітей.

Роман поєднує елементи шпигунського трилера з документальною основою та має на меті привернути увагу міжнародної спільноти до проблеми незаконної депортації українських дітей Росією.