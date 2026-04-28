Український проєкт буде представлений у програмі Cannes Docs 2026

У відкритому конкурсі переміг український документальний проєкт про історію останнього солдата, який вийшов з Афганістану.

Український Інститут спільно з Marché du Film оголосили переможця відкритого конкурсу на участь у програмі Cannes Docs 2026. Ним став документальний проєкт «Пересікаючи Окс» (Crossing Oxus), який представлять у секції Spotlighted Projects.

Стрічку презентують режисерка Світлана Ліщинська та продюсерка Ольга Гібелінда. Фільм створюється у міжнародній копродукції зі Швецією та Бельгією та перебуває на ранній стадії виробництва.

У центрі сюжету — українська режисерка Марина, яка досліджує травматичну спадщину радянського минулого. Вона знайомиться з останнім радянським солдатом, що залишив Афганістан і зберіг особистий архів листів і 8-міліметрових плівок. Поступово між героями виникає складний емоційний зв’язок, поки вони разом намагаються осмислити досвід війни та прийняти незмінність минулого.

Команда проєкту отримає акредитацію на кіноринок, доступ до професійної програми Cannes Docs, включно з воркшопами та мережуванням, а також візьме участь в ексклюзивній пітчинг-сесії разом з іншими відібраними учасниками.

Цьогоріч Каннський кінофестиваль відбудеться з 12 до 23 травня, тоді як кіноринок проходитиме з 12 до 20 травня.