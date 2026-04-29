Мінкульт Італії направив інспекторів на Венеційську бієнале через дозвіл участі Росії

Міністерство культури Італії направило інспекторів на Венеційську бієнале для з’ясування обставин рішення дозволити відкриття російського павільйону.
Про це повідомляє ANSA з посиланням на джерела.
Рішення організаторів викликало хвилю критики, адже Росія не брала участі у бієнале з 2022 року після початку повномасштабної агресії проти України.
У Європейській комісії заявили, що така позиція може поставити під загрозу фінансування заходу з боку ЄС у розмірі близько 2 мільйонів євро.
Міністр культури Італії Алессандро Джулі закликав організаторів переглянути рішення та скасувати запрошення для російської сторони.
Додаткову увагу до ситуації привернуло рішення журі 61-ї бієнале не присуджувати головні нагороди «Золотий лев» та «Срібний лев» представникам Росії та Ізраїлю.
Це пов’язано з ордерами на арешт, виданими Міжнародним кримінальним судом щодо президента РФ Владіміра Путіна та прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу за підозрами у воєнних злочинах.
Контекст
- Цьогоріч уперше від початку повномасштабної війни Росія ввійшла до офіційного списку учасників Венеційської бієнале. У національному павільйоні РФ представлять проєкт, в якому візьмуть участь понад 50 молодих музикантів, поетів і філософів з Росії та інших країн, зокрема Аргентини, Бразилії, Малі та Мексики.
- Однією з темою виставки "Дерево, вкорінене в небі", буде ідея, що "політика існує в тимчасових вимірах, коли культури спілкуються у вічності". Комісаркою російського проєкту буде Анастасія Карнєєва – донька генерала у відставці та заступника директора однієї з найбільших оборонних корпорацій "Ростех" Ніколая Волобуєва.
- Участь Росії у 61-й Міжнародній художній виставці, відкриття якої заплановане на 9 травня, у Брюсселі трактують як потенційне порушення санкцій. Йдеться про те, що участь фінансується державою-агресором і може бути використана для просування наративів про міжнародну легітимність російської культури.
- Ситуація вже спричинила дипломатичну напругу між інституціями ЄС і італійською стороною, а також загострила розбіжності всередині уряду Джорджи Мелоні.
- Політичне керівництво Фінляндії заявило, що не приїде на бієнале, якщо там відкриють російський павільйон. Втім, деякі держслужбовці все ж відвідають виставку, аби підтримати фінське мистецтво і культуру.
- Європейська комісія розпочала процедуру можливого заморожування або повного скасування фінансування бієнале.