В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Мінкульт Італії направив інспекторів на Венеційську бієнале через дозвіл участі Росії

Венеційська бієнале зазнала жорсткої критики через допуск Росії до конкурсу.

Міністерство культури Італії направило інспекторів на Венеційську бієнале для з’ясування обставин рішення дозволити відкриття російського павільйону. 

Про це повідомляє ANSA з посиланням на джерела.

Рішення організаторів викликало хвилю критики, адже Росія не брала участі у бієнале з 2022 року після початку повномасштабної агресії проти України.

У Європейській комісії заявили, що така позиція може поставити під загрозу фінансування заходу з боку ЄС у розмірі близько 2 мільйонів євро. 

Міністр культури Італії Алессандро Джулі закликав організаторів переглянути рішення та скасувати запрошення для російської сторони.

Додаткову увагу до ситуації привернуло рішення журі 61-ї бієнале не присуджувати головні нагороди «Золотий лев» та «Срібний лев» представникам Росії та Ізраїлю. 

Це пов’язано з ордерами на арешт, виданими Міжнародним кримінальним судом щодо президента РФ Владіміра Путіна та прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу за підозрами у воєнних злочинах.

Контекст

  • Цьогоріч уперше від початку повномасштабної війни Росія ввійшла до офіційного списку учасників Венеційської бієнале. У національному павільйоні РФ представлять проєкт, в якому візьмуть участь понад 50 молодих музикантів, поетів і філософів з Росії та інших країн, зокрема Аргентини, Бразилії, Малі та Мексики. 
  • Однією з темою виставки "Дерево, вкорінене в небі", буде ідея, що "політика існує в тимчасових вимірах, коли культури спілкуються у вічності". Комісаркою російського проєкту буде Анастасія Карнєєва – донька генерала у відставці та заступника директора однієї з найбільших оборонних корпорацій "Ростех" Ніколая Волобуєва. 
  • Участь Росії у 61-й Міжнародній художній виставці, відкриття якої заплановане на 9 травня, у Брюсселі трактують як потенційне порушення санкцій. Йдеться про те, що участь фінансується державою-агресором і може бути використана для просування наративів про міжнародну легітимність російської культури.
  • Ситуація вже спричинила дипломатичну напругу між інституціями ЄС і італійською стороною, а також загострила розбіжності всередині уряду Джорджи Мелоні.
  • Політичне керівництво Фінляндії заявило, що не приїде на бієнале, якщо там відкриють російський павільйон. Втім, деякі держслужбовці все ж відвідають виставку, аби підтримати фінське мистецтво і культуру.
  • Європейська комісія розпочала процедуру можливого заморожування або повного скасування фінансування бієнале. 
Читайте також
