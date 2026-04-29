Мінкульт Італії направив інспекторів на Венеційську бієнале через дозвіл участі Росії

Венеційська бієнале зазнала жорсткої критики через допуск Росії до конкурсу.

Міністерство культури Італії направило інспекторів на Венеційську бієнале для з’ясування обставин рішення дозволити відкриття російського павільйону.

Про це повідомляє ANSA з посиланням на джерела.

Рішення організаторів викликало хвилю критики, адже Росія не брала участі у бієнале з 2022 року після початку повномасштабної агресії проти України.

У Європейській комісії заявили, що така позиція може поставити під загрозу фінансування заходу з боку ЄС у розмірі близько 2 мільйонів євро.

Міністр культури Італії Алессандро Джулі закликав організаторів переглянути рішення та скасувати запрошення для російської сторони.

Додаткову увагу до ситуації привернуло рішення журі 61-ї бієнале не присуджувати головні нагороди «Золотий лев» та «Срібний лев» представникам Росії та Ізраїлю.

Це пов’язано з ордерами на арешт, виданими Міжнародним кримінальним судом щодо президента РФ Владіміра Путіна та прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу за підозрами у воєнних злочинах.

