​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Традиція вбирання хрестів на Тернопільщині увійшла до переліку нематеріальної спадщини України

Обряд традиційно проводять напередодні свята Воздвиження Чесного Животворного Хреста Господнього.

Традиція вбирання хрестів на Тернопільщині увійшла до переліку нематеріальної спадщини України
вбирання хрестів у с. Монастирок на Тернопільщині
Фото: Facebook/Більче-Золотецька сільська територіальна громада

Традиція вбирання хрестів у селі Монастирок на Тернопільщині офіційно увійшла до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. 

Відповідне рішення ухвалило Міністерство культури України.

Мінкульт визнав цей звичай унікальним символом духовної стійкості та зв’язку поколінь. Село Монастирок має давню історію, тут зберігся скельний монастир IX–X століть та печерний храм, а пізніше був заснований Воздвиженський Василіанський монастир.

Обряд традиційно проводять напередодні свята Воздвиження Чесного Животворного Хреста Господнього. Він охоплює чотирнадцять стацій Хресної дороги, кожна з яких закріплена за конкретною родиною громади.

Підготовка до свята починається ще навесні, коли жителі вирощують квіти і збирають зілля для оздоблення. Самі хрести прикрашають квітами, стрічками й рослинами, після чого громада вирушає урочистою ходою від храму до печерного монастиря. Важливою частиною є благословення дівчат, які безпосередньо вбирали хрести. Якщо дівчина виходить заміж, її місце в обряді посідає інша представниця родини, що забезпечує безперервність цієї вікової традиції.

﻿
