Традиція вбирання хрестів на Тернопільщині увійшла до переліку нематеріальної спадщини України

Традиція вбирання хрестів у селі Монастирок на Тернопільщині офіційно увійшла до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України.

Відповідне рішення ухвалило Міністерство культури України.

Мінкульт визнав цей звичай унікальним символом духовної стійкості та зв’язку поколінь. Село Монастирок має давню історію, тут зберігся скельний монастир IX–X століть та печерний храм, а пізніше був заснований Воздвиженський Василіанський монастир.

Обряд традиційно проводять напередодні свята Воздвиження Чесного Животворного Хреста Господнього. Він охоплює чотирнадцять стацій Хресної дороги, кожна з яких закріплена за конкретною родиною громади.

Підготовка до свята починається ще навесні, коли жителі вирощують квіти і збирають зілля для оздоблення. Самі хрести прикрашають квітами, стрічками й рослинами, після чого громада вирушає урочистою ходою від храму до печерного монастиря. Важливою частиною є благословення дівчат, які безпосередньо вбирали хрести. Якщо дівчина виходить заміж, її місце в обряді посідає інша представниця родини, що забезпечує безперервність цієї вікової традиції.