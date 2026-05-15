Суспільство / Війна

На Дніпропетровщині через російські обстріли поранені двоє людей

Окупанти знову били по Нікопольщині та Синельниківщині.

На Дніпропетровщині через російські обстріли поранені двоє людей
наслідки атаки РФ по Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня 15 травня російські окупанти здійснили майже 40 обстрілів по Нікопольському і Синельниківському районах Дніпропетровщини. Окупанти застосували артилерію та дрони. 

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині росіяни цілили по Нікополю, Червоногригорівській, Покровській, Марганецькій та Мирівській громадах. Там понівечені вантажні і легкові автівки, господарчі споруди. 

Поранень зазнали двоє людей. Чоловіки 64 та 49 років лікуватимуться амбулаторно.

Бив ворог й по Покровській та Слов’янській громадах на Синельниківщині. Там пошкоджений приватний будинок.

