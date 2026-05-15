ЗМІ: гроші на заставу для Андрія Єрмака, ймовірно, уже зібрали

Гроші на заставу для ексголови ОП Андрія Єрмака, ймовірно, уже зібрали.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на заяву його адвоката Фоміна.

Повідомляється, що через те, що банки вже не працюють, всю суму ще не зарахували. Фомін підтвердив Суспільному, що Єрмак продовжує перебувати в СІЗО.

Як пише Суспільне, адвокат Єрмака Фомін також повідомив, що сам вніс пʼять мільйонів гривень застави.