ЗМІ: гроші на заставу для Андрія Єрмака, ймовірно, уже зібрали

Гроші на заставу для ексголови ОП Андрія Єрмака, ймовірно, уже зібрали.
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на заяву його адвоката Фоміна.
Повідомляється, що через те, що банки вже не працюють, всю суму ще не зарахували. Фомін підтвердив Суспільному, що Єрмак продовжує перебувати в СІЗО.
Як пише Суспільне, адвокат Єрмака Фомін також повідомив, що сам вніс пʼять мільйонів гривень застави.
- За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн внесла директорка заповідника "Бабин Яр".
- Як повідомили «Схеми», футбольний тренер Ребров дав 30 млн грн на заставу. Ще один внесок у розмірі 9,8 млн здійснила компанія "Міраліф", яка була зареєстрована у 2023 році в Софіївській Борщагівці під Києвом. Основним видом діяльності фірми зазначено надання в оренду та експлуатацію нерухомого майна.