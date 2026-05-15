«Схеми»: футбольний тренер Ребров дав 30 млн грн на заставу для Єрмака

На дзвінки і повідомлення журналістів Ребров не відповів. Раніше футболіст розповідав, що Єрмак був ініціатором його повернення на пост головного тренера збірної України.

Футбольний тренер Сергій Ребров дав 30 млн грн на заставу для ексглави Офісу президента Андрія Єрмака, повідомляють «Схеми» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Журналісти зазначають, що внесок зробив Сергій Станіславович Ребров. Згідно з базами даних, які є в розпорядженні журналістів, в Україні усього одна людина з таким ПІБ (другий тезка вже покійний). Це – відомий багаторічний футболіст київського «Динамо», тренер, очільник національної збірної з футболу протягом трьох років – Сергій Ребров.

На дзвінки і повідомлення журналістів він не відповів.

Водночас, раніше в інтерв'ю ютуб-каналу «Бомбардир» Ребров розповідав, що Єрмак був ініціатором його повернення на пост головного тренера збірної України.

«Я дуже вдячний Андрію, дуже вдячний людям, які зараз дійсно допомагали тому, щоб я повернувся в Україну», – сказав Ребров.

«Я знаю Андрія дуже давно. До того моменту, як він став помічником президента. Він дуже порядна людина. Ми спілкуємось доволі часто. Він був ініціатором того, щоб я повернувся в Україну і працював зі збірною, але це було до повномасштабної агресії Росії», – розповідав Ребров.

Як відомо, 22 квітня 2026 року Ребров пішов у відставку з поста головного тренера збірної на тлі критики через непотрапляння України до фінального етапу Чемпіонату світу 2026.

Таким чином, як зазначають «Схеми», загалом сума внесеної застави за Андрія Єрмака наразі складає близько 44,5 мільйонів гривень із призначених ВАКС 140 мільйонів.