За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Британський доброволець, яки пройшов російський полон, подає в суд на РФ за тортури
Пройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
ФотоПройшов перший етап обміну полоненими. Додому повернулися 205 українців (доповнено)
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Жумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
ЕксклюзивЖумаділов підтвердив на ТСК: розмова з Міндічем про бронежилети відбулася під час вечері
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
«Попросив повідомити дружині, що 200-й». Історія колишнього військовополоненого
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
ГоловнаСуспільствоПодії

«Схеми»: футбольний тренер Ребров дав 30 млн грн на заставу для Єрмака

На дзвінки і повідомлення журналістів Ребров не відповів. Раніше футболіст розповідав, що Єрмак був ініціатором його повернення на пост головного тренера збірної України.

«Схеми»: футбольний тренер Ребров дав 30 млн грн на заставу для Єрмака
Сергій Ребров та Андрій Єрмак
Фото: Інстаграм Єрмака

Футбольний тренер Сергій Ребров дав 30 млн грн на заставу для ексглави Офісу президента Андрія Єрмака, повідомляють «Схеми» з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

Журналісти зазначають, що внесок зробив Сергій Станіславович Ребров. Згідно з базами даних, які є в розпорядженні журналістів, в Україні усього одна людина з таким ПІБ (другий тезка вже покійний). Це – відомий багаторічний футболіст київського «Динамо», тренер, очільник національної збірної з футболу протягом трьох років – Сергій Ребров.

На дзвінки і повідомлення журналістів він не відповів.

Водночас, раніше в інтерв'ю ютуб-каналу «Бомбардир» Ребров розповідав, що Єрмак був ініціатором його повернення на пост головного тренера збірної України

«Я дуже вдячний Андрію, дуже вдячний людям, які зараз дійсно допомагали тому, щоб я повернувся в Україну», – сказав Ребров.

«Я знаю Андрія дуже давно. До того моменту, як він став помічником президента. Він дуже порядна людина. Ми спілкуємось доволі часто. Він був ініціатором того, щоб я повернувся в Україну і працював зі збірною, але це було до повномасштабної агресії Росії», – розповідав Ребров.

Як відомо, 22 квітня 2026 року Ребров пішов у відставку з поста головного тренера збірної на тлі критики через непотрапляння України до фінального етапу Чемпіонату світу 2026.

Таким чином, як зазначають «Схеми», загалом сума внесеної застави за Андрія Єрмака наразі складає близько 44,5 мільйонів гривень із призначених ВАКС 140 мільйонів.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies