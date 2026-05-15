Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
На Харківщині через агресію РФ постраждали майже 40 людей. Із них 9 – це діти

Ударів зазнали шість населених пунктів. 

Наслідки російської атаки у Харкові
Фото: Харківська ОВА

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 5 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 39 людей, серед них – 9 дітей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Синєгубов. 

У Харкові постраждали 21 жінка, 6 чоловіків, хлопчики 8, 12, 16, 13, 11 років та дівчата 13, 8, 16, 8 років. У с. Катеринівка Лозівської громади постраждали жінки 19, 21, 66 років.

Ворог атакував БпЛА Шевченківський і Салтівський райони Харкова і застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 4 КАБ;
  • 6 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 2 БпЛА типу «Молнія»;
  • 5 fpv-дронів.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 6 автомобілів, 3 заклади харчування, кіоск, зупинка громадського транспорту;
  • у Богодухівському районі пошкоджено 4 приватні будинки, господарчу  споруду (с. Лютівка), 2 багатоквартирні будинків, навчальний заклад (с. Одноробівка), приватний будинок, паркан (сел. Золочів);
  • у Куп’янському районі пошкоджено складське приміщення (с. Приколотне);
  • у Лозівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Катеринівка);
  • у Чугуївському районі пошкоджено 3 приватні будинки, гараж, паркан, електромережі (с. Шевченкове Перше).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 179 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 34 131 людину.

