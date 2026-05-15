У ніч на 15 травня, з 18:00, Росія атакувала п'ятьма протирадіолокаційними ракетами Х-31П з повітряного простору над акваторією Чорного моря, однією протикорабельною ракетою Х-35 з ТОТ АР Крим, а також 141 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”. Дронами била з окупованих Донецька і Криму та напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

Зафіксовано влучання семи дронів на шести локаціях і падіння уламків – на семи. Про це повідомили Повітряні сили.

“За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 1 протикорабельну ракету Х-35 та 130 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів «Пародія» на півдні, півночі та сході країни. П'ять протирадіолокаційних ракет Х-31П не досягли своїх цілей”, – йдеться у повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Фото: Повітряні сили Результати відбиття нічної атаки